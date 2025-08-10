В мире обсуждают шансы встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным и делают ставки на то, какие будут её результаты.

Соответствующая информация представлена на международной букмекерской платформе Polymarket.

Так, оценочная вероятность, что встреча двух лидеров состоится, выросла до 85% (ещё несколько дней назад она составляла 35%).

При этом ставки на то, что переговоры Путина и Трампа приведут к остановке боевых действий в Украине или другим позитивным результатам, растут не столь быстро.

Шанс на прекращение огня в этом году оценивают в 35%. А до конца лета – 13%. Вероятность достижения договорённости о заморозке линии фронта уже в день встречи оценена всего лишь в 3%.

Вероятность личной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского до конца лета – 8%. Глав трёх государств – 9%.

Также 23% принявших участие в составлении прогноза считают, что Киев согласится уступить Москве территории по итогам переговоров (ещё несколько дней назад этот шанс оценивался на уровне 11%).

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо считает, что Украина пострадает по итогам предстоящей встречи лидеров США и РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве боятся, что отказ от предложенной Трампом сделки приведёт к прекращению поддержки Украины.