Шансы растут. Букмекеры делают ставки на вероятность встречи Трампа с Путиным
В мире обсуждают шансы встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным и делают ставки на то, какие будут её результаты.
Соответствующая информация представлена на международной букмекерской платформе Polymarket.
Так, оценочная вероятность, что встреча двух лидеров состоится, выросла до 85% (ещё несколько дней назад она составляла 35%).
При этом ставки на то, что переговоры Путина и Трампа приведут к остановке боевых действий в Украине или другим позитивным результатам, растут не столь быстро.
Шанс на прекращение огня в этом году оценивают в 35%. А до конца лета – 13%. Вероятность достижения договорённости о заморозке линии фронта уже в день встречи оценена всего лишь в 3%.
Вероятность личной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского до конца лета – 8%. Глав трёх государств – 9%.
Также 23% принявших участие в составлении прогноза считают, что Киев согласится уступить Москве территории по итогам переговоров (ещё несколько дней назад этот шанс оценивался на уровне 11%).
Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо считает, что Украина пострадает по итогам предстоящей встречи лидеров США и РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве боятся, что отказ от предложенной Трампом сделки приведёт к прекращению поддержки Украины.