Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал президента США Дональда Трампа включить в повестку переговоров освобождение политзаключенных в Украине и России.

Главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира обратился к Трампу и папе римскому Льву XIV.

Он предложил, чтобы Путин и президент Владимир Зеленский приняли решение о взаимном помиловании людей, осужденных за выражение позиции - противников войны в России и сторонников "русского мира" в Украине.

"Такой акт гуманизма спас бы сотни жизней и затронул бы людей, которые не совершали насильственных преступлений, а находятся в тюрьмах лишь за выражение личного мнения", - заявил Муратов.

Ранее соратница Алексея Навального Мария Певчих выступила с предложением снять часть санкций с России в обмен на освобождение российских политзаключенных.

Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.