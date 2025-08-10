В Украине опасаются, что отказ от сделки, предложенной президентом США Дональдом Трампом, может привести к прекращению поддержки от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на украинского дипломата, комментируя идею вывода украинских войск со всего Донбасса.

"Некоторые украинцы будут бояться, что отказ от любой сделки, предложенной Трампом, будет означать, что мы снова столкнемся с опасностью того, что США отвернутся от нас, но другие будут использовать это как предлог, чтобы принять сделку, которую они знают, как позорную, потому что они устали от войны", - цитирует издание "одного из ветеранов украинской дипломатии".

При этом газета приводит результаты недавнего опроса Gallup, который показал, что 69% опрошенных теперь выступают за скорейшее заключение мира, и только 24% —- за продолжение борьбы до победного конца.

Отмечается, что пока трудно представить, как президент Украины Владимир Зеленский сможет согласится на вывод войск из Донецкой области или политически пережить такое решение.

"Чтобы Киев хотя бы задумался о том, чтобы одобрить такую вопиюще несправедливую сделку (которая к тому же снимает требования о репарациях), Зеленского нужно убедить в том, что Запад не оставит Украину беззащитной и в руинах", - пишет издание.

Напомним, лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссии выступили против передачи РФ части территории Украины ради прекращения огня.

О том, что известно к настоящему времени по переговорному процессу об Украине, мы писали в отдельном материале.