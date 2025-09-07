После сегодняшнего удара по Киеву, повлекшем человеческие жертвы, в Белом доме заявили, что могут рассмотреть введение санкций против России.

Об этом заявил во время телеинтервью глава Национального экономического совета Кевин Хассет.

Он сообщил, что в ближайшие дни в США будут обсуждать возможные новые ограничения.

"Новости прошлой ночи очень разочаровывающие. Я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения", — сказал Хассет.

Он отметил, что его ведомство отвечает за применение санкций против стран, которые помогают России в ее войне, в том числе закупая у нее нефть. В этом контексте он упомянул Индию.

Хассет добавил, что окончательное решение о новых мерах принимает президент, но ситуация "очень разочаровывающая".

Отметим, что посольство США пока удара по Киеву не комментировало.

Между тем, как заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News, Вашингтон готовы усилить давление на Россию, но желает, чтобы его европейские партнёры последовали за ним.

Ранее мы писали, что сегодня ночью был совершен массированный обстрел Киева, возник пожар в Кабмине. Также прилеты были зафиксированы в других регионах страны.

