Государственный департамент США запретил выдавать въездные визы бывшему еврокомиссару по цифровым услугам Тьерри Бретону и еще четырем правозащитникам. Причиной стали их участие в разработке закона ЕС о цифровых услугах и консультирование Еврокомиссии, что в Вашингтоне расценили как попытки принудить к цензуре.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Сара Роджерс.

В Госдепе заявили, что Бретон был одним из архитекторов европейского закона о цифровых услугах, который обязывает все сайты и социальные сети, действующие на территории ЕС, защищать пользователей от нелегального контента, товаров и услуг, а также дезинформации и языка ненависти.

Бретон вступил в открытый конфликт с владельцем соцсети Х Илоном Маском из-за отказа платформы соблюдать европейские законы о защите прав и персональных данных пользователей.

Еще одним попавшим под ограничения гражданином является британец Имран Ахмед. В Госдепе заявили, что возглавляемая им организация Центр по борьбе с цифровой ненавистью (Center for Countering Digital Hate, CCDH) поддерживала администрацию Джо Байдена в давлении на цифровые платформы и подготовила доклад с призывом лишить доступа к соцсетям некоторых американских противников вакцинации, включая действующего министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

По версии Вашингтона, утекшие документы CCDH показывают, что организация ставила целью "убить Твиттер Маска" и спровоцировать регуляторные действия в ЕС и Великобритании.

Также под санкции попала Клэр Мелфорд, возглавляющая Мировой индекс дезинформации (Global Disinformation Index). В Госдепе утверждают, что эта базирующаяся в Великобритании неправительственная организация использовала средства американских налогоплательщиков для составления черных списков СМИ и поощрения цензуры, помечая высказывания как язык ненависти или дезинформацию.

Еще въезд в США запретили Анне-Лене фон Ходенберг, основательнице и руководителю немецкой организации HateAid. В Вашингтоне заявили, что HateAid является официальным "доверенным сигнализатором" в рамках европейского законодательства о цифровых услугах и добивается расширения доступа к данным соцсетей для усиления цензуры, ссылаясь на угрозу дезинформации со стороны правых сил.

Пятой фигуранткой ограничительного списка стала Жозефина Баллон, сопредседатель HateAid и член консультативного совета немецкого координатора цифровых услуг. В Госдепе напомнили, как в интервью американскому телевидению в феврале 2025 года она заявляла, что "свобода слова нуждается в границах", а до этого обещала "регулировать платформы" для снижения эмоциональности общественных дебатов.

Летом Госдеп обвинял Евросоюз в цензуре и несоблюдении свободы слова.