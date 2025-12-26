Китай вводит санкции в отношении десяти граждан США и 20 американских оборонных компаний, включая филиал Boeing, в связи с продажей оружия Тайваню.

Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.

Среди других компаний, подвергшихся санкциям, – Anduril Industries, Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services.

"Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и первой красной чертой, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях", – заявил представитель МИД КНР.

Ранее Китай озвучил условия для сохранения торгового перемирия с США.

Посол КНР в США Се Фэн добавил, что "самое важное – уважать основные интересы и главные проблемы друг друга", а "все конфликты, будь то конфликты по поводу тарифов, промышленности или технологий, приведут только к тупику".

Напомним, Китай заберёт из Японии всех панд, проживших там 50 лет.

Как известно, все панды мира принадлежат КНР и передаются другим странам в аренду как символ дружбы. Отзыв животных означает серьёзный политический конфликт.