Китай заберёт всех панд из Японии на фоне обострения отношений впервые с 1973 года. Такое решение оставит Японию совсем без редких животных.

Об этом сообщает Kyodo News.

Как известно, все панды мира принадлежат КНР и передаются другим странам в аренду как символ дружбы. Отзыв животных означает серьёзный политический конфликт.

В японских зоопарках панд можно будет увидеть лишь до конца января – из-за ажиотажа билеты уже продают через лотерею.

Правительство Токио также подтвердило, что последние две панды, близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй, покинут зоопарк Уэно 25 января. Их родители, Ри Ри и Шин Шин, уже вернулись в Китай в 2024 году, а старшая сестра Сян Сян покинула Японию годом ранее.

Отметим, что отношения между Японией и Китаем ухудшились после заявлений премьер-министра Японии Санэе Такаичи о возможном военном участии Японии в случае действий Китая против Тайваня. В ответ Китай ограничил туризм и отменил культурные обмены, а также провел военные учения у южных берегов Японии.

С 1972 года, когда Китай предоставил Японии первую пару панд в честь нормализации дипломатических отношений, Япония всегда имела хотя бы одну панду, поэтому возвращение близнецов означает исторический момент для страны.

