В Национальном парке "Будж-Бим", что в австралийском штате Виктория, снайперы расстреляли с вертолета более 700 коал.

Об этом сообщает New York Post.

По словам властей, животные были на грани голодной смерти, потому что масштабные лесные пожары в марте опустошили более 2 000 га природной среды коал, в результате чего животные остались без еды, воды и с серьезными травмами. Чтобы прекратить мучения пострадавших от пожаров животных, власти приняли решение расстрелять их.

Однако зоозащитники и депутаты резко раскритиковали такой метод, поскольку с воздуха невозможно определить, здорова ли коала и есть ли у неё детёныши.

"Использование стрельбы с воздуха должно рассматриваться как крайняя мера. Это первый случай в Австралии, когда коал уничтожали путем стрельбы из вертолета. Такой метод создает опасный нравственный прецедент", - говорится в заявлении организации зоозащитников Friends of the Earth Melbourne.

Несмотря на критику, правительство Виктории заявляет о своей правоте, настаивая на том, что оно действовало в соответствии с рекомендациями ветеринарных экспертов.

"После анализа обстоятельств этот подход был признан необходимым, чтобы признать, что коалы находились в большой беде", – заявила премьер Джасинта Аллан.

С 2022 года коалы официально числятся исчезающим видом. В Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и на Австралийской столичной территории коалы уже внесены в список находящихся под угрозой исчезновения видов. Многие из них теряют свою среду обитания из-за вырубки лесов, расширения плантаций и лесных пожаров.

В 2023 году в Австралии киты-лоцманы дважды выбрасывались на мель и во второй раз застряли на побережье. Служба охраны дикой природы решила усыпить 43 особи, чтобы не продлевать их страдания.

Также мы писали о том, что в США сотрудники департамента охраны природы в рамках профилактики бешенства забрали у мужчины прирученную домашнюю белку и усыпили ее. Это вызвало большой скандал и возмущения.