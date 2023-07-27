В Австралии киты-лоцманы дважды выбрасывались на мель, и во второй раз застряли на побережье. Служба охраны дикой природы решила усыпить 43 особи, чтобы не продлевать их страдания.

Об этом сообщает CNN.

25 июля группа почти из сотни особей выбросилась на мель в районе пляжа Чейнс 25 июля. Представители Службы парков и дикой природы рассказали, что тогда за ночь погиб 51 кит.

26 июля специалисты заявили о попытке вывести оставшихся 45 млекопитающих в более глубокие воды. В операции участвовали сотрудники Службы, включая ветеринаров, и добровольцы - всего около 300 человек. Для спасения животных они использовали небольшие суда и доски для серфинга.

Однако в итоге выжившие киты позже снова оказались на берегу, а эксперты пришли к выводу, что их эвтаназия - лучший выход, чтобы "избежать продления их страданий".

Руководитель инцидента Питер Хартли из Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей назвал это решение "одним из самых сложных" за свою 34-летнюю карьеру в управлении дикой природой.

После усыпления тракторы убрали тела китов, а добровольцы, пытавшиеся спасти млекопитающих, ушли с побережья со слезами на глазах.

"Мы знаем, что киты регулярно выбрасываются на мель — это естественное явление. Но мы старались, проведя весь день в воде, дать им максимальный шанс на жизнь", — сказал один из участников операции по спасению.

Исследовательница дикой природы Ванесса Паротта заявила, что пока неясно, почему эти киты оказались на мели.

"Возможно, они пытались избежать хищника, например кита-убийцу", — предположила она. Паротта добавила, что млекопитающие также могли плыть за одним из членов стаи, который потерялся, поскольку эти киты "очень социальны, у них сильные связи с другими".

На днях массовая гибель магеллановых пингвинов была зафиксирована в Атлантическом океане. Их останки нашли на побережье океана в Уругвае. Течение вынесло на пляжи нескольких тысяч мертвых птиц.

А минувшей осенью на побережье Аргентины были обнаружены 30 мертвых китов, которые загадочно гибли там с сентября.