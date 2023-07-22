Массовая гибель магеллановых пингвинов зафиксирована в Атлантическом океане. Их останки нашли на побережье океана в Уругвае. Течение вынесло на пляжи нескольких тысяч мертвых птиц.

Об этом сообщила в субботу газета Pais.

"Мы столкнулись с высокой смертностью пингвинов прежде всего здесь, в городе Ла-Палома, но на самом деле это коснулось всей береговой линии Уругвая. Пингвины найдены на пляжах в департаментах Канелонес, Мальдонадо и Роча Уругваи, на границе с Бразилией", - приводит издание слова представителя администрации населенного пункта Ла-Палома Пабло Сены.

По словам специалистов, на берегу Уругвая были найдены молодые пингвины с признаками сильного истощения. Анализы образцов, взятых у нескольких погибших особей, показали, что у них не было птичьего гриппа.

"На прошлой неделе был сильный циклон, который не затронул берега Уругвая, но был довольно сильным в Атлантическом океане, что могло быть одной из причин, приведших к тому, что смертность была такой высокой", - отметил Сена.

Как сказала глава департамента морской фауны уругвайского министерства охраны окружающей среды Кармен Лейсагойен, смерть животных наступила в воде, 90% пингвинов - это молодые особи, не имевшие запасы жира, и с пустыми желудками.

Лейсагойен добавила, что обнаружение мертвых пингвинов в это время года является обычным явлением, однако не в таком количестве.

Магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины. В зимний период, который в Южном полушарии приходятся на конец июня - конец сентября, они мигрируют на север в поисках пищи в более теплых водах и могу доплыть до берегов Бразилии.

Погибшие птицы. Фото: AFP

В октябре мы писали, что на побережье Аргентины обнаружили 30 мертвых китов, которые загадочно гибли там с сентября.

А в 2018 году мы сообщали, что в Новой Зеландии на берег выбросились 145 дельфинов.