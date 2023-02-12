На одном из пляжей Новой Зеландии обнаружили окаменелые останки самого крупного пингвина из всех когда-либо живших на планете. Птица весила примерно 154 килограмма, а ее рост составлял около двух метров.

Об этом пишет журнал Live Science.

Пингвин принадлежал к ранее неизвестному виду, которому присвоили научное название Kumimanu fordycei. Они жили в период от 59,5-55,5 млн лет назад.

Он был найден вместе с останками восьми других пингвинов внутри пляжных валунов в Северном Отаго (Южный остров). Пять пингвинов принадлежали к новому виду Petradyptes stonehousei, ещё одного идентифицировали как Kumimanu biceae, двое пока остались неопознанными учёными.

Исследования наглядно показали, что при жизни Kumimanu fordycei весил в 154 кг - то есть в три раза больше, чем современные императорские пингвины.

"Согласно нашим анализам, Kumimanu fordycei - самый крупный из известных на данный момент пингвинов", - отметил автор исследования палеонтолог, доктор наук Дэниел Т. Ксепка.

Учёные предположили, что он, вероятно, являлся одним из наиболее ранних древних пингвинов. У него были сравнительно примитивные кости плавников. Во многих отношениях пингвин напоминал современных морских птиц, которые способны хорошо плавать и нырять. При этом, по мнению исследователей, способность подниматься в воздух он уже утратил.

Это открытие учёных позволит лучше представить себе эволюцию нелетающих птиц. Считается, что они окончательно отказались от полётов и начали плавать около 60 млн лет назад - незадолго до появления вида Kumimanu fordycei. У ранних пингвинов уже не было крыльев, но ещё не было эффективных ласт, позволяющих развивать в воде большую скорость.

Огромные размеры Kumimanu fordycei показывают, что на ранних стадиях эволюции у пингвинов также развивался гигантизм.

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