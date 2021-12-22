В южном китайском округе Ганьчжоу ученые обнаружили яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом. Яйцо миллионы лет назад снесла самка птицеподобного беззубого динозавра из группы теропод - овирапторозавра.

Об этом сообщается на сайте Бирмингемского университета.

Находку исследователи сделали почти случайно. Изучая яйца динозавров, десятилетиями пылившиеся в хранилищах, группа ученых заподозрила, что внутри могут находиться эмбрионы. Они удалили часть окаменевшей скорлупы одного из яиц и обнаружили малыша, которого назвали Инляном.

Голова крохи находилась под телом, ноги - по бокам туловища, а спина была изогнута. Эмбрионы динозавров в такой позе ранее не находили. Она похожа на позу эмбриона современных птиц: собирающиеся вылупиться цыплята засовывают голову под правое крыло, чтобы стабилизировать ее, пока они клювом раскалывают скорлупу. Эмбрионы, не прячущие голову под крыло, чаще погибают при попытке пробить скорлупу. Есть и другой способ вылупления: современные юные крокодилы принимают сидячую позу и наклоняют голову к груди.

Возраст 17-сантиметровой окаменелости – от 66 до 72 миллионов лет. Длина малыша примерно 27 сантиметров. По словам исследователей, он был близок к тому, чтобы вылупиться.

Яйцо овирапторозавра с эмбрионом

Внешний вид овирапторозавра

Автор и научный сотрудник Университета Бирмингема Фион Вайсум Ма сообщил, что эмбрионы динозавров - одна из самых редких окаменелостей.

"Мы очень рады открытию малыша Инляна. Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров", – сказал ученый.

В свою очередь профессор Стив Брусатте из Эдинбургского университета отметил, что неродившийся динозаврик служит еще одним доказательством, что современные птицы произошли от древних ящеров.

"Эмбрион динозавра внутри яйца - одна из самых красивых окаменелостей, которые я когда-либо видел. Он выглядит в точности как свернувшийся в яйце птенец, что служит еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров", - сказал Брусатте.

Ранее "Страна" рассказывала, что палеонтологи Бразилии изучили окаменелости птерозавра, изъятые у местных контрабандистов в 2013 году. Ученые определили, что перед ними первый практически полный скелет представителя вида Tupandactylus navigans.

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