На трибуне Генеральной Ассамблеи ООН выступил нарисованный динозавр по имени Фрэнки. Он обратился к делегациям стран с заявлением о том, что госсубсидии на углеводороды являются иррациональными и нелогичными в контексте климатических изменений. Доисторический ящер обратился к присутствующим с призывом "перестать придумывать оправдания" и начать борьбу с проблемами по-настоящему.

Видео опубликовали на YouTube-канале Программы развития ООН (UNDP).

Накануне конференции на тему о климатических изменениях, которая планируется в Глазго с 31 октября по 12 ноября, Программа развития ООН (UNDP) в среду опубликовали видеоролик, который был создан с целью поддержать борьбу с климатическими изменениями в рамках действующей кампании "Не выбирайте вымирание". Главным героем в этом необычном короткометражном фильме был динозавр по имени Фрэнки, который занял трибуну Генеральной ассамблеи ООН и начал свое вещание.

"Позвольте мне быть откровенным, у вас сейчас есть большая возможность. Вы восстанавливаете свои экономики после пандемии, это большой шанс для человечества. И вот какая мысль меня посетила: не выбирайте вымирание, спасите свой вид пока еще не поздно! Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения", - обратился к делегациям динозавр.

За всю истории ООН еще не было подобных фильмов, где применялась бы компьютерная графика. Кроме того, в озвучке короткого видеоролика на английском, испанском и французском языках участвовали известные актеры.

"Представьте, что вы тратите сотни миллиардов на субсидии гигантским метеоритам. Вы делаете это сегодня. Только подумайте, что вы еще вы могли бы сделать с таким деньгами. Во всем мире люди живут в бедности, вам не кажется, что помощь эти людям имеет больше смысла, чем, скажем, финансирование уничтожения вашего собственного вида?" - задал вопрос Фрэнки.

Напомним, мы также писали о том, что президент США Джо Байден 1-2 ноября примет участие в конференции по изменению климата, которая будет проходить в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Кроме того, ранее "Страна" сообщала, что Google и YouTube запретили продвигать в рекомендации и монетизировать контент, в котором отрицают изменение климата человеком.