Сотрудники украинской полярной станции "Академик Вернадский" рассказали о нашествии пингвинов вокруг объекта.

Соответствующее видео опубликовано на странице Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

На кадрах можно заметить, что ученым даже пришлось сделать в снегу рвы, чтобы не дать пингвинам окружить станцию.

В НАНЦ пообещали узнать подробности "нашествия" у полярников и рассказать, действительно ли за последние годы популяция пингвинов вокруг станции существенно увеличилась.

Ранее мы писали, что недавно работники станции "Академик Вернадский" показали, как подросли вылупившиеся на антарктическом острове маленькие пингвинята в начале декабря. Сейчас птенцам почти месяц. Цвет их пуха изменился с серого на бело-серый. Ученые отмечают, что вскоре пингвинята начнут линять и менять его на перья, как у взрослых пингвинов.

Также "Страна" рассказывала, что в начале прошлого года украинские полярники показали видео, в котором пингвины строем маршируют к океану чтобы полакомиться рыбой. Таким образом пингвины спасаются от хищников.