На станции "Академик Вернадский" настоящее нашествие пингвинов. Скриншот видео

Сотрудники украинской полярной станции "Академик Вернадский" рассказали о нашествии пингвинов вокруг объекта.

Соответствующее видео опубликовано на странице Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

На кадрах можно заметить, что ученым даже пришлось сделать в снегу рвы, чтобы не дать пингвинам окружить станцию.

В НАНЦ пообещали узнать подробности "нашествия" у полярников и рассказать, действительно ли за последние годы популяция пингвинов вокруг станции существенно увеличилась.

Пингвины окружают станцию "Академик Вернадский"

Ранее мы писали, что недавно работники станции "Академик Вернадский" показали, как подросли вылупившиеся на антарктическом острове маленькие пингвинята в начале декабря. Сейчас птенцам почти месяц. Цвет их пуха изменился с серого на бело-серый. Ученые отмечают, что вскоре пингвинята начнут линять и менять его на перья, как у взрослых пингвинов.

Также "Страна" рассказывала, что в начале прошлого года украинские полярники показали видео, в котором пингвины строем маршируют к океану чтобы полакомиться рыбой. Таким образом пингвины спасаются от хищников.

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