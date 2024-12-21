Сегодня утром в Одесском зоопарке леопард напал работника, который пришел убирать в вольере. Полицейские вынуждены были использовать оружие и обезвредить животное.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

О том, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард, полицейским сегодня около 10 часов сообщил директор зоопарка.

"Прибыв на место, полицейские обнаружили в вольере с леопардом еще одного работника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке. Поэтому, чтобы спасти жизни людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное. Раненый мужчина доставлен в больницу", - заявили в полиции.

В комментарии "Суспильному" директор зоопарка Игорь Биляков подтвердил, что леопарда застрелили.

Напомним, летом после нападения агрессивной белки 25-летняя львовянка попала в больницу, где ей сделали прививки от бешенства.

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