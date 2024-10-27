В Ровенской области на заводе по утилизации мусора нашли труп львицы.

Фото публикуют местные телеграм-каналы.

Как выяснилось, погибшее животное предприятию передали на утилизацию из местного зоопарка. Львице было 20 лет, она умерла, предположительно, от онкологического заболевания.

"Дольше львы не живут. По человеческим меркам ей было 95 лет, она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас тяжело смотреть на все эти публикации в соцсетях. Наш водитель отвез львицу на завод, есть все документы, акт вскрытия. Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому её приняли и хранили на полигоне", – сказала директор зоопарка Ирина Олиферук.

Паблики также пишут, что на свалке видели других мёртвых животных.

Ранее в Тернопольской области нашли кости подростка, которого закопали в мусоре его друзья 17 лет назад.

По данным следствия, группа юношей поехали на заброшенную ферму в поисках цветного металла. Там и произошёл инцидент, стоивший одному из них жизни.

Незадолго до этого на свалке под Тернополем обнаружили тело новорожденного мальчика.