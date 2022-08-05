В Киеве 33-летняя женщина довела уже второго своего малолетнего ребенка до смерти бездеятельностью и отсутствием ухода. И во второй раз за это отправится в тюрьму.

Об ужасной истории рассказывает прокуратура.

Женщину уже лишили ранее родительских прав на четырех малолетних детей, но августе 2021 года она снова родила - мальчиков-близнецов.

Однако пренебрегала рекомендациями врачей, не ходила на приемы к врачу-педиатру, игнорировала звонки и отсутствовала дома.

Когда в декабре 2021 года работники районной Службы по делам детей и семьи провели обследование условий проживания детей, то увидели, что квартира превращена в помойку, комнаты завалены грязными вещами и хламом, на стенах отсутствуют обои, везде паутина, поломанная мебель и двери, плесень на стенах и отвратительный запах.

После этого женщина перестала пускать их в квартиру, а в апреле стало известно, что один из ее восьмимесячных сыновей умер от острой респираторной вирусной инфекции с присоединением к ней бактериальной инфекции и развитием легочной недостаточности.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

При этом установлено, что женщина ранее уже отбывала наказание за аналогичную смерть своего ребенка. Видимо из-за того раза ее и лишили родительских прав на предыдущих четверых детей.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил десять лет тюрьмы за растление десяти девочек и создание детского порно.