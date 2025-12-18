Администрация Белого дома объявила о продаже Тайваню оружия на 11 миллиардов долларов, включая установки HIMARS, самоходные гаубицы и различные ракеты.

Об этом сообщает CNN.

Решение еще должен одобрить конгресс. В таком случае это будет вторая военная поставка Тайваню после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) анонсировало, что в пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS. По данным DSCA, Тайваню поставят системы HIMARS на сумму 4 миллиарда долларов, а также самоходные артиллерийские установки ещё на столько же.

Министерство обороны Тайваня поблагодарило США и заявило, что продажа оружия поможет острову "быстро создать мощные средства сдерживания".

А Китай, рассматривающий Тайвань как отколовшуюся провинцию, осудил этот шаг, отметив, что он "серьезно подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая". Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь призвал США "придерживаться принципа "единого Китая" и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня".

Напомним, по данным западных СМИ, США требуют от Японии и Австралии "четких обязательств" участвовать в обороне Тайваня.

Ранее министр обороны США Пит Хэгсет говорил, что военное нападение Китая на Тайвань "может оказаться неизбежным".