В НАБУ сообщили о вручении подозрений банде из пяти народных депутатов "Слуги народа"
Национальное антикоррупционное бюро Украины, спустя более двух суток после вручения подозрений народным депутатам от "Слуги народа", сообщила об этом официально.
Заявляется, что НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 нардепам-участникам "организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Группа имела иерархическую структуру и четкое разделение ролей"", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в состав "ОПГ" входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.
"Для организации голосований участники группы отправляли указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp", - добавили в пресс-службе.
Напомним, по данным СМИ, подозрение вручены близкому к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Сергею Шефиру нардепу Юрию Киселю, а также нардепам Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко.
Как пишут медиа, у Киселя в кабинете два года стояла прослушка НАБУ, на которой, в том числе, было зафиксировано выдача зарплат депутатам в конвертах.
Что это может значить мы подробно анализировали в отдельном материале.