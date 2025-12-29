Национальное антикоррупционное бюро Украины, спустя более двух суток после вручения подозрений народным депутатам от "Слуги народа", сообщила об этом официально.

Заявляется, что НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 нардепам-участникам "организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Группа имела иерархическую структуру и четкое разделение ролей"", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в состав "ОПГ" входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

"Для организации голосований участники группы отправляли указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp", - добавили в пресс-службе.

Напомним, по данным СМИ, подозрение вручены близкому к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Сергею Шефиру нардепу Юрию Киселю, а также нардепам Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевскому и Ольге Савченко.

Как пишут медиа, у Киселя в кабинете два года стояла прослушка НАБУ, на которой, в том числе, было зафиксировано выдача зарплат депутатам в конвертах.

Что это может значить мы подробно анализировали в отдельном материале.