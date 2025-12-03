В Польше учитель обозвал украинских подростков "сволочью", после чего польские школьники напали на них прямо перед школой.

Предположительно, нападавшие были учениками строительного училища в Слупске, где украинские подростки посещали один из курсов. Именно на этом занятии учитель обратился к украинцам словом "swołoch" и пообещал, что они провалят экзамены.

"Один из нападавших сначала плюнул в лицо одному из украинских парней, сказав: "Вперёд, украинский ублюдок!" и начал бить его кулаками. Второй нападавший присоединился к нему, и вместе они избили 16-летнего парня", – рассказал адвокат Давид Денерт изданию Onet.

Также сообщается, что один из польских подростков во время нападения плюнул 16-летнему украинцу в лицо с криком "На фронт, к@рва украинская!"

Пострадавшие получили перелом ключицы и сотрясение мозга.

Ранее польское издание Onet писало, что в Польше зафиксировано повышение количества преступлений против украинцев.

Так, недавно в Польше группа подростков устроила самосуд над 23-летним украинцем, который переписывался с созданным ими фейковым аккаунтом 16-летней девушки. Парня выманили на свидание, избили, побрили налысо и изрисовали лицо нацистскими символами.