Парк в Варшаве стал местом для сбора подростков из Украины. Из-за постоянных потасовок полиция приезжает туда каждый день.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По информации издания, этим местом стал Свентокшиский парк.

Как указывает журналист издания, в украинских группах в Telegram распространяются видео по инцидентам в парке. Среди них – драки, опьянение до обморока, размахивание пистолетами.

Этим летом вирусными стали ролики, на которых дети резали руки ножом.

В местной полиции отмечают, что с января по ноябрь 2025 года правоохранители прибывали на вызов в этот парк 946 раз. Это примерно по три раза каждый день.

Одна из юных украинок, которая проводит время в парке, рассказала, что не хочет оставаться в Польше.

"Мы не чувствуем себя здесь гостями. Я не украла их работу, и никто не платит мне социальное обеспечение. И они оскорбляют меня на улице только потому, что я разговариваю с мамой по телефону. Или поляков в Германии тоже оскорбляют, потому что они говорят на своем языке?" – сказала она.

Другой украинец рассказал, что однажды пьяный поляк "начал кричать, что нам надо отсюда убираться и уходить воевать в Украину", а затем ударил одного из украинцев. После этого началась потасовка.

"А потом была полиция, и, конечно, он был невиновен. Все невиновны, виноваты только украинцы… Мы здесь, в Варшаве, в одном месте, можем защитить себя. В количестве есть сила, мы просто чувствуем себя здесь в безопасности", – говорит он.

Подростки, с которыми говорил журналист издания, также рассказали, что слышат от поляков претензии к языку, на котором говорят.

"А на каком языке я должен разговаривать?" – сказал один из них.

Ранее польское издание Onet писало, что в Польше зафиксировано повышение количества преступлений против украинцев.

Напомним, в Польше группа подростков устроила самосуд над 23-летним украинцем, который переписывался с созданным ими фейковым аккаунтом 16-летней девушки. Парня выманили на свидание, избили, побрили налысо и изрисовали лицо нацистскими символами.