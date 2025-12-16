В подмосковном Одинцово 15-летний подросток устроил поножовщину в Успенской среднеобразовательной школе, в результате которой погиб 10-летний мальчик и получил и ранение охранник.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

По данным ведомства, девятиклассник сначала ударил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик и нанёс ножевое ранение десятилетнему школьнику. Пострадавший мальчик скончался на месте, предварительно, это ученик четвертого класса.

Ученики заведения были немедленно эвакуированы, к школе сбежались родители, чтобы забрать детей.

Подросток снимал свои действия на видео, камера была закреплена на его каске, сообщила глава Лиги безопасного интернета РФ Екатерина Мизулина.

"Перед нападением подросток-террорист спросил у своих жертв, кто они по национальности. На каске и одежде нападавшего была символика экстремистских праворадикальных организаций", — заявила Мизулина.

На футболке подростка, устроившего поножовщину, написано "No Lives Matter" - "Жизни не имеют значения". Российские СМИ пишут, что это террористическая организация. Силовики также говорят, что парень был приверженцем "деструктивного молодежного течения".

Подозреваемого задержали и доставили в следственные органы, где он признал свою вину.

По данным СМИ, задержанный - 15-летний девятиклассник из той же школы, что и его жертвы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В сети появились селфи, сделанные злоумышленником на фоне убитого ученика.

Ранее рассказывали о массовом расстреле в казанской школе весной 2021 года.

Также мы восстанавливали хронологию событий бойни в том же году, устроенной студентом-первокурсником в пермском вузе, в результате которой погибли восемь человек.