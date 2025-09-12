Мать 23-летнего бывшего винницкого учителя английского языка Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве двух старшеклассников в Шаргороде, сообщила, что к этому его сына побудили издевательства над ним и травля, длившиеся год.

Об этом женщина по имени Оксана сообщила в комментарии ТСН.

По словам матери, она не оправдывает действия своего сына, но хочет, чтобы общество узнало правду.

"Мой сын сделал нехорошо. Я знаю, что он не имел права отнимать жизнь. Эти дети срывали уроки, один из них садился на подоконник и делал то, что хотел. Кроме того, этот парень приставал к девочке, Алексей останавливал эти его действия. Ученик пожаловался своей матери, та прибежала выяснять ситуацию. Алексей написал в дневник замечания, а мать парня накричала: мол, зачем ты пишешь в дневник замечания", - сказала Оксана.

Она добавила, что Пономарев хотел сам уволиться из школы еще накануне нового года, но его уговаривали не делать этого из-за нехватки учителей.

"Но началась травля учителя. К нему приходили домой, стучали ему в дверь и затем убегали, писали ему обидные сообщения. Это была целая шайка, которая всем этим занималась", - заявила мать учителя.

Оксана также сообщила, что и после увольнения сына из школы ему продолжали звонить по телефону с угрозами, приставали к нему. Причем со временем объектом издевательств со стороны группы подростков стала вся семья Алексея, особенно его младший брат, тоже учащийся школы.

"У меня есть младший сын. Теперь уже покойный ученик Владик Б. в прошлом году начал избивать моего младшего сына по голове. Бил, обижал всякий раз, когда ехали в автобусе в школу. Младший сын терпел, а впоследствии к избиению подключилось все это кодло. Буквально во вторник на сына снова напали, били по голове. Этот Владик Б. напал первым, а девочка Юля все снимала на телефон. Когда я узнала об этом, то позвонила по телефону мужу, рассказала ему. Рядом с мужем был Алексей, все это услышал…" – сказала журналистам Оксана.

Она предположила, что ее младшего сына хотели довести до самоубийства, а он был настолько запуган, что не хотел говорить на эту тему даже с близкими. Тогда Алексей показал младшему брату фотографии учеников из своего архива, и тот указал ему на обидчиков.

"Алексей всю ночь не спал из-за всего этого. Очевидно, это была последняя капля во всем этом… Утром мы пошли по делам, мы держим скот, не заметили, как Алексей ушел… Потом он, Алексей, позвонил по телефону моему мужу и сказал: "Все очень плохо…" - сообщила женщина.

По словам матери учителя, над обоими ее сыновьями издевались пятеро подростков. Убитый Николай "провоцировал Алексея", а вторая жертва, Владислав, избивал его младшего брата. С ними действовали заодно ещё три мальчика.

Напомним, резонансное убийство в Шаргороде произошло позавчера, 10 сентября.

Вчера Винницкий городской суд избрал подозреваемому меру пресечения, отправив в СИЗО.