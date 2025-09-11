Винницкий городской суд отправил 23-летнего бывшего учителя, которого подозревают в убийстве двоих школьников в Шаргороде Винницкой области, в СИЗО без права внесения залога. Он должен провести в заключении 60 суток.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Они также приводят подробности преступления. По данным следствия, молодой мужчина нанес одному подростку 10 ударов ножом, а второму - пять. Пресса раскрывает имена убитых: это 10-классник Николай Билык и 11-классник Владислав Бевза.

В прокуратуре рассказали, что учителя преподавал английский язык и у него был конфликт с учениками, которые потом стали его жертвами. В марте мужчину уволили из-за агрессивного поведения.

Также стало известно, что после убийства подростков его задержали по дороге в Молдову. Свою вину в содеянном он признает лишь частично.

Между тем в Шаргороде вчера и сегодня траур в связи с жестоким убийством детей.

Ранее мы рассказывали первые подробности о том, как в Шаргороде зарезали двоих подростков - учеников 10-го и 11-го классов местного лицея. Сообщалось, что злоумышленник дождался идущих в школу детей и внезапно нанес им удары ножом в шею.

Недавно мы также писали, что в Берлине ударили ножом гулявшего с собакой украинца.