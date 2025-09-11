34-летний убийца украинской беженки Ирины Заруцкой Браун Декарлос болен шизофренией. Он заявил, что зарезал её, потому что она читала его мысли, при этом его действия контролировало правительство.

Об этом Декарлос сказал своей сестре, а та поделилась записью разговора с газетой Daily Mail.

Мужчина считает, что правительство внедрило в его мозг материалы, с помощью которых контролировало его действия. При этом иногда он говорил о себе в третьем лице.

"Я порезал руку, когда ударил ее ножом. Я даже не знаю эту женщину. Я ни слова ей не сказал. Это страшно, правда? Почему кто-то может ударить ножом другого человека без причины? Они просто набросились на нее, вот и все. Кто бы ни работал с материалами, они напали на нее. Вот и все. Теперь они действительно должны расследовать, чему подвергалось мое тело... Теперь они должны провести расследование, чтобы выяснить, кто был мотивом того, что произошло", - путано изложил историю событий Декарлос.

Он добавил, что на поезде метро, в котором совершил нападение, ехал в больницу, "чтобы сказать им, что я пытаюсь избавиться от этого материала, чтобы перестать сходить с ума".

По словам его сестры, Браун неоднократно пытался попасть в больницу за последние несколько лет, поскольку его психическое здоровье ухудшилось до критической точки, но врачи выписывали его через 24 часа. Поэтому она "твердо убеждена, что он вообще не должен был оказаться на улице".

Официально следствие не подтверждало наличие психических заболеваний у мужчины, зарезавшего украинку в поезде.

Напомним, о жестоком убийстве молодой беженки стало известно на прошлой неделе.

Генпрокурор США пообещала добиться максимально сурового приговора для убийцы.