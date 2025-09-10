Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что убийце украинской беженки Ирины Заруцкой предъявлено обвинение и прокуратура будет добиваться для него максимального наказания, сообщает АР.

На своей странице в Х Бонди прокомментировала убийство.

"Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Её ужасное убийство — прямой результат провальной политики мягкого отношения к преступникам, которая ставит их выше невинных людей", — сказала она.

"Мы будем добиваться максимального наказания за это непростительное преступление, и он никогда больше не увидит свет как свободный человек", — добавила Бонди.

Напомним, что также спикер Конгресса США Майк Джонсон выразил скорбь в связи с убийством украинки Ирины Заруцкой. Он подчеркнул, что женщину убил преступник с 14 арестами в прошлом, и назвал трагедию предотвратимой.

Ранее мы сообщали о публичном выступлении Дональда Трампа, в котором он выразил соболезнования семье украинской беженки. Президент США назвал нападавшего, 34-летнего ДеКарлоса Брауна-младшего, "безумцем" и "психом", отметив, что убийство, запечатлённое на видео, "невозможно смотреть" из-за его жестокости.