В гибели украинской беженки в США Ирины Заруцкой виноваты демократы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Я видел ужасающее видео с прекрасной молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, спасаясь от ужасной войны в Украине. Она, ни в чём не повинная, ехала в метро Шарлотты, Северная Каролина, где на неё жестоко напал психически больной сумасшедший. Преступник был известным профессиональным преступником, которого ранее арестовывали и отпускали под безналичный залог в январе, в общей сложности 14 раз. Какого чёрта он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников нужно сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь её кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опального губернатора и "хочу стать сенатором" Роя Купера. Северной Каролине, как и каждому штату, нужны закон и порядок, и только республиканцы его обеспечат! И где же возмущение со стороны ведущих СМИ по поводу этой ужасной трагедии?" – написал президент США.

Ранее Трамп публично выразил соболезнования семье беженки из Украины Ирины Заруцкой, которую жестоко убили в поезде.

Мы публиковали видеозаписи с места происшествия.