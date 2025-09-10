В Шаргороде Жмеринского района Винницкой области зарезали двоих подростков - учеников 10-го и 11-го классов местного лицея. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Трагедия произошла сегодня утром. Злоумышленник дождался идущих в школу детей и внезапно нанес им удары ножом в шею. В результате полученных травм мальчики скончались при оказании неотложной медицинской помощи. Нападавший с места происшествия скрылся.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полиция быстро установила личности жертв.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался местный житель 2002 года рождения, бывший учитель жертв.

Сейчас правоохранители готовят уведомление о подозрении и ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. О мотивах учителя пока ничего не сообщается.

Тела подростков и момент задержания 23-летнего убийцы

Жестокие убийства детей в Украине не редкость. Так, в Кривом Роге во время ссоры мать убила свою дочь.

А под Одессой приехавший в отпуск военный отрубил голову 5-летней внучке сожительницы.