Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 10225-д о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

"Налоги общие будут (18+5%) с прибыли и в первый год будет льготная ставка 5% с выхода в фиат в первый год). Кто регулятор, до сих пор не известно", - пишет Железняк.

Ранее в отчете Нацбанка говорилось о падении денежных переводов в Украину, что финансовые аналитики связывают, среди прочего, с ростом использования криптовалюты.

"Мы говорили, что ограничения по денежным переводам населения и усиление финансового мониторинга под нажимом Нацбанка к этому приведут, и теперь пожинаем плоды. Люди переходят в крипту. Открывают счета/карты преимущественно в Польше, где криптовалюты не запрещены и все активнее работают с ними. Там нет никаких ограничений и никому ничего пояснять не нужно, в отличие от украинских банков, где все чаще блокируют и принудительно закрывают счета. Банки не могут поступать иначе — этого требует НБУ. И рынок переводов переходит из белой плоскости в серую", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Подробнее о том, как хотят обложить криптовалюту налогом, мы писали в отдельном материале. Матрица НКЦБФР предполагает применение к виртуальным активам базовой налоговой ставки в 23%: 18% налога на доходы физлиц и 5% военного сбора. А также применение двух вариантов льгот в соответствии со ст. 167 Налогового кодекса по аналогии с ценными бумагами.