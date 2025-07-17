Украинцам, депортированным из Польши после Второй Мировой войны, Верховная Рада дала право претендовать на возврат изъятого у них имущества.

Напомним, парламент на днях принял закон, который признаёт депортированными тех, кого насильственно выселили в СССР с территории Польши в 1944–1951 годах.

Речь идёт о сотнях тысяч украинцев, принудительно вывезенных с Лемковщины, Надсянья, Холмщины и других земель в рамках так называемой операции "Висла".

Принятый закон предоставляет депортированным и их наследникам право на компенсации и возврат имущества, изъятого в результате депортации, пишет "Судебно-юридическая газета".

Если здания и имущество сохранились и не заняты, они возвращаются владельцам; в противном случае - выплачивается денежная компенсация. Выплаты производятся поэтапно в течение пяти лет, первая часть - не менее 20% суммы.

Заявления на компенсацию нужно подать в течение трёх лет после получения официального статуса депортированного.

Факт депортации будет подтверждаться соответствующей справкой или другими документами, выданными компетентными органами Украины, Польши либо других государств - бывших республик СССР. Это может быть архивная информация, официальные удостоверения или иные документы, подтверждающие принудительное переселение по этническому признаку.

Также предусмотрена одноразовая денежная помощь, которую смогут получить как сами депортированные, так и их наследники. Размер и порядок выплат будет определён Кабмином.

Кроме того, тем, кто поселился в сельской местности, бесплатно предоставят земельный участок в пределах нормы пая, если есть в наличии земля из запасного фонда.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации.

Отметим, что его приняли сразу после того, как Польша потребовала эксгумации жертв Волынской резни. А также отметила на государственном уровне день памяти поляков, убитых ОУН-УПА в 1943 году.

И, скорее всего, закон представляет собой "ответку" Киева на педалирование поляками темы Волынской резни.

В то же время стоит обратить внимание на несколько моментов.

Во-первых, нет никаких механизмов, по которым депортированные из Польши украинцы могли бы предъявить полякам претензии по поводу возврата изъятого у них имущества или получения за них компенсации. Польша наверняка не примет к исполнению положения украинского закона о возврате имущества.

Во-вторых, если Киев будет на этом настаивать, то Варшава в ответ может поднять вопрос компенсации полякам за имущество, изъятое у них на западе Украины после его вхождения в состав СССР. А изъяли тогда имущества у поляков гораздо больше, чем у украинцев после операции "Висла". Вопрос возврата (реституции) имущества поляков на западе Украины, к слову, в Польше время от времени поднимается различными политиками и общественными организациями, однако на государственном уровне не поддерживается. Но, если Киев начнёт ставить вопрос о возврате имущества украинцам в Польше, то позиция и польских властей по вопросу реституции может измениться.