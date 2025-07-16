Верховная Рада признала депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.

За соответствующий законопроект № 2038 во втором чтении отдали голоса 284 народных депутата.

Закон расширяет понятие "депортация", распространяя его на принудительное переселение украинцев из мест их постоянного проживания на территории Польши на основании решений, принятых органами бывшего СССР и Польской Народной Республики. Согласно закону, государство гарантирует этническим украинцам, которые были переселены в период 1944-1951 годов (а в случае их смерти - членам их семей первой линии родства: мужьям, женам, детям), право на возмещение материального и морального вреда, причиненного им в результате депортации. Размер и порядок выплат должен установить Кабинет министров. Такая помощь будет единовременной.

Законопроект внесли в Раду еще в сентябре 2019 года, но приняли только сейчас.

Напомним, в июне парламент Польши установил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Республики Польша.

После этого избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал Владимира Зеленского начать эксгумацию тел жертв Волынской резни.