Премьер-министр Британии Кир Стармер имеет рекордно низкую поддержку избирателей. Лишь 13% среди 1 тыс. человек, опрошенных в сентябре, сообщили, что довольны работой главы нынешнего правительства Лейбористской партии.

Об этом заявляет Sky News.

По данным опроса, который приводится в статье, Стармер является самым непопулярным премьером Британии за всю историю опросов общественного мнения.

Отрицательный рейтинг нынешнего премьер-министра достиг значения минус 66 пунктов.

"Рейтинг одобрения сэра Кира достиг исторического минимума. Согласно новому опросу Ipsos, лишь 13% населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны, что даёт ему общий рейтинг -66. Это хуже, чем предыдущий рекорд, зафиксированный опросом общественного мнения в -59, установленный Риши Сунаком в апреле 2024 года и Джоном Мейджором в августе 1994 года", - говорится в публикации.

Ранее западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп и Кир Стармер во время визита первого в Лондон не сошлись по поводу Украины и других проблем. Основной положительный момент визита заключается в том, что Стармер "избежал публичного унижения".

Мы также сообщали, что на совместной пресс-конференции с премьером Британии Трамп дал понять, что не будет вводить жесткие санкции против РФ до тех пор, пока европейцы не введут аналогичные меры и не откажутся от закупок российской нефти.