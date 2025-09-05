Премьер-министр Британии Кир Стармер главу королевской дипломатии.

Об этом сообщает канцелярия председателя английского правительства.

Так, вместо Дэвида Лэмми новым руководителем представительского ведомства стала Иветт Купер.

Дэвид Лэмми назначен заместителем премьера и министром юстиции королевства.

Глава МИД Британии Иветт Купер

Ранее в Economist вышла статья о стремительной потере Стармером политического авторитета в Британии.

Журнал пишет, что в опросах лейбористов опережает правая партия Reform UK, поскольку население недовольно тем, что обещания лейбористов сократить очереди в государственных больницах не выполнены. Также властям не удалось найти решение острых проблем нелегальной миграции и нехватки жилья.

Плохо положение не только у партии в стране, но и у премьера внутри партии. Авторитет Стармера просел после бунта лейборитов, случившегося на этой неделе, когда 49 депутатов из партии проголосовали против ключевого законопроекта Стармера о сокращении социальных выплат.

