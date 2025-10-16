Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Вотум недоверия был инициирован ультралевой партией "Непокоренная Франция".

Об этом свидетельствуют результаты голосования.

За отставку кабинета министров Лекорню проголосовал 271 депутат, тогда как для вынесения вотума недоверия было необходимо 289 голосов парламентариев.

"Необходимое большинство не достигнуто, резолюция отклонена", — заявила по итогам голосования спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Таким образом, Лекорню избежал второй отставки за чуть больше месяца. Он удержался в кресле, потому что пообещал отложить непопулярную пенсионную реформу, за счет которой правительство планировало сократить расходы бюджета.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон угрожал в случае повторной отставки Лекорню распустить парламент.

Напомним, 6 октября назначенный 9 сентября главой французского правительства Лекорню подал прошение об отставке, а президент страны его принял.

Однако вскоре Макрон снова назначил Лекорнб прьемьером. После повторного назначения он заявил, что может снова покинуть свой пост, если не создадут условий для работы правительства.