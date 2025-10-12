Недавно повторно назначенный после своей отставки премьер Франции Себастьян Лекорню заявил, что может вновь покинуть свой пост.

Об этом он сказал в интервью французской газете La Tribute Dimanche

По словам премьера, он не намерен "заниматься ерундой" и уйдет в отставку, если для работы не будет нужных условий (то есть если не будет поддержки со стороны парламента).

"Я подал в отставку в прошлый понедельник, поскольку для работы во главе правительства не было условий. Если условия снова не сложатся, то я уйду. Я не намерен заниматься ерундой", - сказал Лекорню.

Также премьер отметил, что Франции необходимо "более свободное" правительство, в том числе в отношениях с различными политическими партиями.

Ожидается, что состав кабинета министров будет представлен 13 или 14 октября.

Напомним, в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил Лекорню премьер-министром страны.



Французский премьер ранее подал прошение об отставке спустя несколько часов после представления своего кабинета и спустя менее чем через месяц после назначения на пост главы правительства.