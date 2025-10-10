Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает повторное назначение Себастьена Лекорню премьер-министром страны после его недавней отставки после 27 дней на посту.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

В случае новых разногласий с парламентом президент допускает повторные выборы - уже вторые за год.

"В таком случае Эммануэль Макрон готов выложить карты на стол: по нашей информации, он прибегнет к сценарию нового роспуска парламента. "Если это не сработает, он распустит парламент. Потому что у него нет плана Б", — отмечает один из его близких соратников. Это будет последний штрих давления в виде президентского покера. Все или ничего... в последнюю минуту безумной недели", - пишет газета.

Ранее мы писали, что бюро Национального собрания Франции рассмотрит предложение о запуске процедуры по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона.

Напомним, во Франции длится затяжной политический кризис с постоянной сменой правительств на фоне массовых протестов людей, недовольных экономической и социальной политикой властей.

Назначенный 9 сентября главой французского правительства Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, а президент страны Эмманюэль Макрон его принял.