Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на угрозу распада четвёртого по счёту правительства меньшинства за последние 16 месяцев.

Об этом пишет газета The Times.

В своём первом ответе на требования уйти в отставку – как от оппонентов, так и от некоторых представителей собственного центристского блока – Макрон возложил ответственность за политический кризис на "сварливые партии" и амбиции других политиков, стремящихся к президентству.

Он назвал происходящее "самым глубоким политическим кризисом во Франции со времён 1950-х годов".

Выступая в Шарм-эль-Шейхе (Египет), где он участвовал в саммите по миру в Газе, Макрон дистанцировался от внутренней турбулентности, с которой теперь предстоит справляться его союзнику Себастьену Лекорню, премьер-министру, которого он переназначил в пятницу.

Напомним, повторно назначенный Лекорню заявил, что может вновь покинуть свой пост. По словам премьера, он не намерен "заниматься ерундой" и уйдет в отставку, если для работы не будет нужных условий (то есть если не будет поддержки со стороны парламента).

Ранее назначенный главой минобороны Франции Бруно Ле Мэр отказался от своей должности после того, как его назначение раскритиковала оппозиция, а премьер Лекорню подал в отставку.