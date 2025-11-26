Европейский суд в Люксембурге вынес вердикт, по которому все государства Европейского Союза обязаны признавать однополые браки, даже если они были заключены в другой стране ЕС.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Такое решение было принято по иску двух мужчин из Польши в Высший административный суд этой страны. Мужчины заключили брак в Берлине в 2018 году. Причем у одного из них кроме польского есть и немецкое гражданство. Польский загс отказался признавать брак, поскольку в Польше однополые браки не разрешены.

Высший административный суд Польши передал иск в Европейский суд в Люксембурге. Тот постановил, что отказ признать брак двух мужчин нарушает законодательство ЕС, ущемляет право на свободу передвижения и проживания, а также право на уважение частной и семейной жизни. Семейный статус, законно приобретенный в одной стране Евросоюза, должны признавать все государства ЕС, считает суд.

То есть речь идет не о том, что все страны ЕС обязаны узаконить однополые браки, но должны признавать такой статус своих и других граждан, если он зарегистрирован в другой стране.

Однополые браки в ЕС не разрешены в Болгарии, Польше, Румынии, Словакии, Латвии и Литве.

Напомним, в 2023 году даже Ватикан разрешил благословлять гомосексуальные пары.

Между тем летом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина обязана урегулировать однополые партнерства ради евроинтеграции.