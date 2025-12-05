Сегодня Совет Национального банка Украины назначил новым заместителем председателя НБУ Владимира Лепушинского, который ранее возглавлял в финансовом учреждении департамент монетарной политики и экономического анализа.

Об этом сообщил источник "Страны".

После повышения Лепушинский будет курировать в правлении Нацбанка направление монетарной стабильности, то есть три департамента: монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, а также международного сотрудничества. Ему сфера ответственности - вопросы инфляции, макроэкономики в целом и сотрудничества с МВФ.

Ранее всем этим занимался первый зампред Сергей Николайчук, которого в августе назначили после отставки из-за истечения контракта Катерины Рожковой. С лета Николайчук контролировал два направления: финансовой и монетарной стабильности. При этом в правлении Нацбанка было шесть членов вместо семи. Теперь же он передал половину своей работы (а именно монетарную) Лепушинскому.

Лепушинского в правлении НБУ считают креатурой Николайчука. Они одновременно пришли в Национальный банк в 2004 году после получения дипломов о высшем образовании и поднялись с позиции экономистов. Лепушинский на разных должностях больше 20 лет занимался денежно-кредитным рынком, макроэкономикой и прогнозированием.

Согласно декларации, в 2024 году Лепушинский получил в Нацбанке 4,7 миллиона гривен зарплаты, то есть в среднем выходило 392,5 тысячи гривен в месяц. Также НБУ оплатил за него пенсионных взносов в своем корпоративном пенсионном фонде на 130,2 тысячи гривен и начислил на 287 тысяч гривен дохода по предыдущим отчислениям. Всего накоплено пенсионных средств на 2 миллиона гривен. На банковских счетах Лепушинский накопил 58,7 тысяч долларов, 5,1 тысяч евро и 671,5 тысяч гривен, а наличными — 38,6 тысяч долларов и 21,7 тысяч евро. Его семье принадлежат четыре квартиры, два автомобиля, один из которых сотрудник НБУ приобрел уже во время войны, в октябре 2023-го - это новый Nissan X-Trail за 1,6 миллиона гривен.

Напомним, слухи о смене высшего руководства НБУ, включая отставку Андрея Пышного, циркулировали в 2023 году, но тогда не подтвердились.