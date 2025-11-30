Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову советником по вопросам восстановления и инвестиций.

Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.

"Рад, что Оксана остаётся в команде нашего государства, и в её задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые укрепляют Украину, а именно — лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнёрами", - заявил президент.

Напомним, Зеленский 27 августа подписал указы об увольнении Оксаны Маркаровой с должности посла Украины в США и назначении на ее место бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Ходили слухи, что президент может назначить Маркарову главой Офиса президента вместо Андрея Ермака. Однако, как видим, пока они не оправдались.

Между тем внештатный советник Ермака Тимофей Милованов предположил, что главой ОП может стать премьер-министр Юлия Свириденко. При этом народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Свириденко останется премьером, а на место Ермака рассматривают первого вице-премьера Михаила Федорова.