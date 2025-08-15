Совет Национального банка Украины сегодня принял решение об увольнении Катерины Рожковой с должности первого заместителя председателя НБУ. Одновременно на освободившееся место был назначен Сергей Николайчук, которого повысили с заместителя до первого зама главы, как ранее и прогнозировала "Страна".

Об этом сообщили источники "Страны" в НБУ.

Кадровый вопрос был единственным на повестке сегодняшнего заседания совета Национального банка. Рассматривали только замену Рожковой на Николайчука, а предложения о назначении нового заместителя председателя НБУ вместо повышенного Николайчука не вносили. Также не рассматривали вопросы перераспределения полномочий между зампредами и назначения нового заместителя председателя НБУ, преемника Николайчука.

Сообщается, что Сергей Николайчук будет совмещать обязанности двух должностей: первого заместителя, который курирует два методологических департамента и департамент финансовой стабильности, и заместителя по макроэкономике, под чьим началом кураторство трех департаментов. Последним - монетарной политикой и экономическим анализом, статистикой и отчетностью, а также международным сотрудничеством - Николайчук занимался и раньше.

Как ранее писала "Страна", у Николайчука сложились неплохие отношения с новым премьер-министром Юлией Свириденко. Они одновременно работали в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019-2020 годы, оба находились на позициях заместителей министров. Затем Сергей Анатольевич перешел на должность директора департамента макроэкономических исследований группы ICU. Из-за этого, а также из-за того, что с 2004 по 2019 годы он работал и его повышали в должности в Нацбанке при председателе регулятора Валерии Гонтаревой, его продолжительное время считали ее креатурой.

Рожкова проработала в Нацбанке больше 10 лет. Первый раз она поступила на должность директора департамента безвыездного банковского надзора в 2008-2009 годы во время председательства Владимира Стельмаха, после чего ушла работать зампредом одесского "Финбанка", а затем - в "Платинум Банк", где была и.о. председателя и подписывала решения, которые Верховный суд впоследствии признал незаконными и присудил солидарное взыскание полутора миллиардов гривен с Рожковой и ее коллег по этому банку. Но тогда будущее Рожковой казалось безоблачным, и в 2015 году она вернулась в Нацбанк по приглашению председателя Гонтаревой на должность директора департамента банковского надзора и за 10 лет доросла до первого зампреда. Всего за время работы в НБУ Рожкова успела потрудиться при пяти председателях: Владимире Стельмахе, Валерии Гонтаревой, Якове Смолие, Кирилле Шевченко и Андрее Пышном.

Напомним, слухи о смене руководства НБУ циркулировали и в 2023 году, но тогда не подтвердились.