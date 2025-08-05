Из НБУ уже в пятницу могут уволить первого зама главы Рожкову - источник
На этой или следующей неделе могут официально уволить первого заместителя председателя Национального банка Украины Катерину Рожкову.
Согласно семилетнему контракту, срок действия ее полномочий истек еще 15 июня 2025 года. Однако в соответствии с профильным законом фактическая отставка наступит только тогда, когда совет примет решение об увольнении и будет назначен ее преемник. Председатель Нацбанка Андрей Пышный с этим не спешил, однако теперь решил вдруг запустить процесс.
Источники "Страны" сообщают, что Пышного подтолкнул к этому пост Рожковой о выигрыше дела "Приватбанка", в котором она публично упрекнула действующего главу НБУ в том, что он не поздравил ее с этой победой.
Как сообщает источник в Нацбанке, Пышный хочет увольнения своего первого заместителя уже в эту пятницу. Именно с этой целью на 8 августа созывают совет Национального банка. Но его срок могут перенести из-за процедурных моментов.
Согласно закону об НБУ, процедура увольнения такая: председатель Нацбанка делает представление об увольнении члена правления, зама, а совет принимает решение об отставке на заседании, которое созывается за 10 дней до официального объявления. После чего может назначаться преемник и запускаться процесс передачи полномочий.
Однако во внутренней системе документооборота НБУ информация о созыве совета появилась меньше, чем за 10 дней. При этом у Пышного уверяют, что соответствующий документ на бумаге появился раньше - просто зарегистрировали его в электронной системе с опозданием. Правда, ходят слухи, что все-таки заседание совета перенесут на следующую неделю, чтобы соблюсти все формальности со сроками и не давать Рожковой основания для судебного оспаривания своего увольнения. Но не исключают и вариант, что совет соберут, как и планировалось, в пятницу, 8 августа.
Пока повестка предстоящего заседания совета Нацбанка не опубликована. Сама Рожкова официально находится в отпуске.
Напомним, слухи о смене руководства НБУ уже циркулировали во время войны.