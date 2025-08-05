На этой или следующей неделе могут официально уволить первого заместителя председателя Национального банка Украины Катерину Рожкову.

Согласно семилетнему контракту, срок действия ее полномочий истек еще 15 июня 2025 года. Однако в соответствии с профильным законом фактическая отставка наступит только тогда, когда совет примет решение об увольнении и будет назначен ее преемник. Председатель Нацбанка Андрей Пышный с этим не спешил, однако теперь решил вдруг запустить процесс.

Источники "Страны" сообщают, что Пышного подтолкнул к этому пост Рожковой о выигрыше дела "Приватбанка", в котором она публично упрекнула действующего главу НБУ в том, что он не поздравил ее с этой победой.

Как сообщает источник в Нацбанке, Пышный хочет увольнения своего первого заместителя уже в эту пятницу. Именно с этой целью на 8 августа созывают совет Национального банка. Но его срок могут перенести из-за процедурных моментов.

Согласно закону об НБУ, процедура увольнения такая: председатель Нацбанка делает представление об увольнении члена правления, зама, а совет принимает решение об отставке на заседании, которое созывается за 10 дней до официального объявления. После чего может назначаться преемник и запускаться процесс передачи полномочий.

Однако во внутренней системе документооборота НБУ информация о созыве совета появилась меньше, чем за 10 дней. При этом у Пышного уверяют, что соответствующий документ на бумаге появился раньше - просто зарегистрировали его в электронной системе с опозданием. Правда, ходят слухи, что все-таки заседание совета перенесут на следующую неделю, чтобы соблюсти все формальности со сроками и не давать Рожковой основания для судебного оспаривания своего увольнения. Но не исключают и вариант, что совет соберут, как и планировалось, в пятницу, 8 августа.

Пока повестка предстоящего заседания совета Нацбанка не опубликована. Сама Рожкова официально находится в отпуске.

Напомним, слухи о смене руководства НБУ уже циркулировали во время войны.