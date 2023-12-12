С первого заместителя председателя Нацбанка Катерины Рожковой взыскали за проигранный суд почти 800 тысяч гривен, а 7 миллионов гривен она успела перечислить на депозит дочери.

Об этом сообщила сама Рожкова в своей декларации об изменении имущественного состояния.

Судебный исполнительный 17 августа 2023 года списал с банковского счета Катерины Рожковой 794,9 тыс. грн в рамках исполнительного производства.

Нацагентство по предотвращению коррупции с 10 декабря, открыло публичный доступ к Реестру деклараций, благодаря чему открылась эта информация.

В июле этого года "Страна" писала о решении Хозяйственного суда Киева, по которому был выдан исполнительный документ на взыскание задолженности Рожковой по судебному делу, которое Фонд гарантирования вкладов физлиц выиграл у акционеров и топ-менеджментом Платинум Банка, где Катерина Рожкова была одним из руководителей до прихода в Нацбанк.

ФГВФЛ в Северном апелляционном хозяйственном суде выиграл спор (№910/12955/20) на 1,48 млрд грн (без судебных издержек и комиссии исполнителя). Тогда же стало известно об открытии исполнительного производства — о начале взысканий этой задолженности, которые обычно начинаются с арестов счетов.

Декларация же Катерины Рожковой о списании 794,9 тыс. грн, доказывает фактическое взыскание денег.

При этом из более ранних деклараций видно, что первый зампред НБУ не оставляет надежд на оспаривание решения суда. 24 июля она сообщила НАПК, что оплатила два судебных сбора при подаче кассационной жалобы — на 305,8 тыс. грн и на 1,17 млн грн.

Из отчетов Рожковой также видно, что она готовилась к аресту банковского счета. Еще до него, 10 июля 2023 года, она подала в НАПК декларацию, в которой сообщила о переводе на депозитный счет своей дочери Дарины Андреевны Рожковой крупной суммы — 7,3 млн грн.

Из последней годовой декларации Катерины Рожковой (за 2020 год) понятно, что большую часть своих сбережений она хранит не на банковских счетах, а в наличной форме: наличными она задекларировала сбережений на $250 тыс. и €17 тыс., а в банках — 1,4 млн грн и $3,3 тыс.

В тоже время понятно, что регулярные перечисления на банковский счет Рожковой поступать будут — зарплатные, что подтверждается ее декларациями. 26 июля 2023 года она отчиталась НАПК о получении от Нацбанка зарплаты на 195,6 тыс. грн, а 25 мая — 149,6 тыс. грн.

Напомним, что Катерина Рожкова назначила себя и.о. председателя Нацбанка до прихода нового руководителя.