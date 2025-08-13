Кадровое заседание совета Нацбанка перенесли с 8 на 15 августа, на эту пятницу, как и предполагала "Страна". На нем планируется утвердить отставку первого заместителя председателя Нацбанка Катерины Рожковой, срок действия контракта которой истек еще 15 июня 2025 года, а также назначить ей преемника.

Причина переноса: чиновники НБУ хотят полностью соблюсти процедуру проведения заседания, которое, согласно регламенту, должно состояться через 10 дней после его объявления, чтобы у Рожковой впоследствии не было возможности оспаривать свою отставку в судебном порядке.

Возможным претендентом на место первого зампреда сегодня называют текущего члена правления НБУ Сергея Николайчука. Его повышение с заместителя председателя до первого зампреда - основная версия, которую активно обсуждают в руководстве регулятора, но пока еще на уровне слухов. В официальной повестке заседания Совета Нацбанка, на котором должны рассматривать вопрос увольнения Рожковой и назначение преемника, никаких имен не приводится. Там говорится только о рассмотрении кадрового вопроса.

Выдвижение Сергея Николайчука объясняют по-разному, в том числе и неплохими отношениями с новым премьер-министром Юлией Свириденко. Они пересекались по работе в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства: Свириденко была там замминистра с сентября 2019 года по июль 2020-го, что почти полностью совпадает с работой там же Николайчука на аналогичной позиции зама. После чего он перешел на позицию директора департамента макроэкономических исследований группы ICU. Из-за этого, а также из-за того, что до этого (с 2004 по 2019 годы) Николайчук работал и повышался в должности в Нацбанке при председателе регулятора Валерии Гонтаревой, его продолжительное время считали ее креатурой.

Отмечали также положительные отношения Николайчука с правой рукой Гонтаревой - Катериной Рожковой (Гонтарева пригласила ее на работу в НБУ), которую он сейчас может сменить на позиции первого зама.

44-летний Сергей Николайчук - макроэкономист. На текущий момент в качестве зампреда главы НБУ он курирует три департамента: монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, а также международного сотрудничества. Замом председателя он стал 23 июля 2021 года, то есть его семилетний контракт должен был закончиться в 2028 году. Но в случае назначения на первого заместителя, Николайчук сможет проработать в Нацбанке до 2032 года.

В то же время первый зампред Катерина Рожкова контролирует два методологических департамента и департамент финансовой стабильности - последний отвечает за стресс-тестирование банков, которое, кстати, происходит на текущий момент. Результаты ожидаются в конце августа – начале сентября.

В случае повышения Сергея Николайчука до первого заместителя, в Национальном банке может произойти перестройка сфер управления между зампредами и переподчинение департаментов.

Напомним, еще 6 октября 2022 года Катерина Рожкова назначила себя и.о. председателя Нацбанка до прихода нового руководителя.

А уже на следующий день экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - его назначение поддержали депутаты Верховной Рады.