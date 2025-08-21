Раде не хватило голосов, чтобы отстранить Безуглую от заседаний парламента до конца текущей сессии
Верховной Раде Украины не хватило голосов, чтобы отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от заседаний парламента до конца текущей сессии.
Об этом пишет депутат Ярослав Железняк на своей странице в Фейсбуке.
За отстранение Безуглой проголосовал только 141 парламентарий.
"Это была реакция на её откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента. Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование", – пишет Железняк.
Отметим, что текущая сессия Рады заканчивается в августе. То есть отстранить Безуглую хотели на неделю.
Напомним, недавно Безуглая обвинила Генштаб во лжи после его заявления о зачистке населенных пунктов Степное и Новоконстантиновка в Сумской области, что на границе с РФ.
В конце июля она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отвлечении внимания общественности от провалов в Покровске.
Ранее нардеп раскритиковала покойного нардепа из "Голоса" за то, что он погиб не в бою.