Верховной Раде Украины не хватило голосов, чтобы отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от заседаний парламента до конца текущей сессии.

Об этом пишет депутат Ярослав Железняк на своей странице в Фейсбуке.

За отстранение Безуглой проголосовал только 141 парламентарий.

"Это была реакция на её откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента. Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование", – пишет Железняк.

Отметим, что текущая сессия Рады заканчивается в августе. То есть отстранить Безуглую хотели на неделю.

Напомним, недавно Безуглая обвинила Генштаб во лжи после его заявления о зачистке населенных пунктов Степное и Новоконстантиновка в Сумской области, что на границе с РФ.

В конце июля она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отвлечении внимания общественности от провалов в Покровске.

Ранее нардеп раскритиковала покойного нардепа из "Голоса" за то, что он погиб не в бою.