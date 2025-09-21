Обсуждаемые "коалицией желающих" гарантии безопасности для Украины обяжут европейские страны воевать с Россией, если война в Украине возобновится.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным", - сказал Стубб в интервью Guardian.

Стубб заявил, что гарантии вступят в силу только после заключения соглашения между Украиной и Россией. В то же время он признал, что Москва на такой вариант не согласится.

"У России нет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства… Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", - добавил президент Финляндии.

Иными словами, Стубб предлагает предоставить гарантии Украине против воли Москвы после заключения мира. В то же время очевидно, что РФ на таких условиях мира заключать не будет. То есть "формула Стубба" по сути отдаляет мирные договорённости, а не приближает их.

При этом отметим, что кроме Стубба никто из других европейских лидеров не заявлял о готовности дать гарантии безопасности Украине, которые бы обязывали страны Европы вступать в войну с Россией в случае нового вторжения в Украину.

Максимум что обсуждается - это ввод ограниченного контингента войск в Украину после завершения боевых действий. И то только если США гарантируют поддержку и не будет против Россия.

Но Вашингтон пока никаких гарантий не дает, а Москва категорически против ввода войск стран НАТО в Украину.

Ранеее мы писали, что четыре страны Европы отказались отправлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский же заявлял, что Украина рассматривает членство в ЕС как ещё одну гарантию безопасности.