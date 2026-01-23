Испания не будет участвовать в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа Совете мира, потому что эта организация выходит за рамки ООН.

Об этом заявил во время брифинга испанский премьер-министр Педро Санчес.

"Мы ценим приглашение, но отказываемся от участия в этой инициативе, предложенной администрацией США. Мы делаем это прежде всего из-за несоответствия политике, которую проводит правительство Испании, когда мы говорим о будущем палестинцев. Не будем забывать, что будущее Палестины в целом должны определять палестинцы, а также будущее ее мирного и безопасного сосуществования с Израилем должны решать прежде всего Израиль и Палестина в рамках процесса диалога, реализующего решение о двух государствах. Таким образом, мы поступаем в соответствии с нашими обязательствами перед многосторонним порядком, системой ООН и международным правом. Очевидно, что этот совет находится вне рамок ООН и, кстати, не предусматривает решения будущего Газы", - сказал Санчес.

Ранее с таким же обоснованием Норвегия отвергла приглашение присоединится к Совету мира.

СМИ писали и об отказе от участия в организации Франции.