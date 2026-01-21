Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал создать "коалицию желающих" для защиты Европы.

Идею он выдвинул в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Нам нужна европейская армия. На пути к этому есть промежуточные шаги, которые мы легко можем реализовать: во-первых, мы должны интегрировать наши оборонные промышленности. А во-вторых, создать коалицию желающих. Если мы готовы сделать это для Украины, то мы должны таким же образом защищать и ЕС", - сказал Альбарес.

Также он сказал, что Евросоюз предпочел бы не прибегать к применению так называемой торговой базуки в ответ на объявленные США пошлины. Этот инструмент, введенный в 2023 году для экономической войны, позволяет чиновникам ЕС вводить торговые квоты, ограничивать доступ к финансовым рынкам, отзывать права интеллектуальной собственности, запрещать инвестиции и вводить ограничения на импорт и экспорт в отношении стран, которые пытаются оказывать давление на Европу.

"Дипломатия и диалог остаются в приоритете. Вместе с тем никто не должен сомневаться, что мы готовы защитить свои интересы при необходимости. Этот инструмент служит в первую очередь для устрашения, и мы бы предпочли не использовать его", — отметил министр.

Он добавил, что ЕС должен укреплять свой суверенитет, "взяв управление собственной судьбой в свои руки".

"С экономической точки зрения это означает необходимость устранения оставшихся торговых барьеров внутри внутреннего рынка Евросоюза", - сказал чиновник.

А премьер-министр Польши Дональд Туск и вовсе призвал Европу дать отпор "врагам и союзникам", очевидно, имея в виду Трампа с его претензиями на Гренландию.

"Умиротворение всегда является признаком слабости. Европа не может позволить себе быть слабой ни против своих врагов, ни против союзников. Умиротворение означает отсутствие результатов, только унижение. Европейская напористость и уверенность в себе стали необходимостью момента", - написал Туск в Х.

Между тем The New York Times высказала предположение о том, что Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, если Европа применит против США "торговую базуку" из-за Гренландии.

"Риск использования этого инструмента заключается в том, что Трамп может рвануть прямиком к Армагеддону, немедленно прекратив любую поддержку Украины. Это стало бы катастрофой для Европы. Это также обернулось бы катастрофой для Америки и для самого Трампа, поскольку рынки с большой вероятностью обрушились бы, а трансатлантические отношения развалились", - сказано в материале газеты.

Что касается "коалицию желающих", напомним, сейчас этот формат нацелен на поддержку Украины. В начале января в Париже прошла встреча его участников.

На днях мы писали, что некоторые официальные лица Евросоюза рассматривают создание нового военного объединения с участием Украины, но без США.