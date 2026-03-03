Европе грозит экономический кризис, если война на Ближнем Востоке затянется на дольше, чем заявленный президентом США Дональдом Трампом месяц.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценке экспертов, Евросоюз является наиболее уязвимой крупной экономикой от последствий войны с Ираном из-за зависимости от ближневосточных нефти и газа. В этом году в ЕС намечался умеренный экономический рост и инфляция.

"Если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, ущерб будет ограниченным. Однако затяжная война, которая приведет к сохранению высоких цен на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше средств, чтобы защитить избирателей от роста цен, и оказать давление на действующих лидеров", - говорят аналитики.

Некоторые эксперты считают, что Трамп будет пытаться предотвратить длительный рост цен на энергоносители, который может навредить и ему самому перед выборами в США.

Иран также имеет веские причины избегать чрезмерной напряженности в Ормузском проливе, поскольку Китай, его главный союзник наряду с Россией, в значительной степени зависит от этого морского пути для импорта нефти.

Напомним, из-за войны на Ближнем Востоке в Украине дорожает топливо, а в Европе растут цены на газ.

Также, по данным западных СМИ, на фоне событий в Иране миру грозит крупнейший за долгое время нефтяной кризис.

Почему Трамп отвел на войну с Ираном четыре недели, мы разбирались в отдельном материале.