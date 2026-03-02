Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил новую партию дронов по базе США в Кувейте.

Об этом сообщает иранское агентство Fars.

"Началась тринадцатая волна ударов по объектам США и Израиля. Основная атака ведется в направлении базы США "Арифджан" в Кувейте", – говорится в заявлении КСИР.

Также в КСИР заявили о готовности наносить удары по трубопроводам в регионе и не допустить экспорта нефти, чтобы поставить противников в затруднительное положение.

Кроме того, советник командующего КСИР заявил, что Ормузский пролив закрыт, и Иран будет наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через него.

Он подчеркнул, что решение касается всех кораблей без исключений.

Тем временем Центральное командование Вооруженных сил США сообщает, что число американских военнослужащих, погибших от ударов Ирана, выросло до шести.

Напомним, из-за событий на Ближнем Востоке резко подорожали нефть и газ. Цена голубого топлива может ещё подняться вдвое.

Накануне мы сообщали, что из-за угроз в Ормузском проливе приостановлены 20% мировых поставок СПГ.

Между тем, по данным Bloomberg, ОАЭ и Катар призывают помочь убедить Трампа остановить войну США с Ираном, чтобы избежать распространения конфликта на весь Ближний Восток и роста цен на энергоносители.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.